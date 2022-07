Rapallo: Carlo Bagnasco dà un calcio a Roma "Resto sindaco" - LevanteNews

Due giorni di valutazioni. Poi questa mattina la scelta, anche se per la prima volta ha dovuto dire no a Silvio Berlusconi. Carlo Bagnasco resterà sindaco di Rapallo fino alla fine del mandato, nella primavera del 2024.

E’ stata dura decidere? “Alla fine ha prevalso ciò che sentivo dentro. Anche se Berlusconi ha insistito; mi ha fatto ponti d’oro assicurandomi l’elezione. Gli piaceva che io sindaco del fare fossi parte della sua squadra parlamentare”.

La sua è una scelta fuori dal Comune. “Ho pensato che l’arrivo di un commissario a Rapallo con settanta cantieri aperti sarebbe stato devastante. Poi altre considerazioni”.

Quali? “La mia squadra, amministratori e uffici, ha fatto molto in questi anni e mi spiaceva che il lavoro che abbiamo portato avanti insieme non fosse completato. So che tanti rapallesi pur avendo piacere di sapermi alla Camera, preferivano comunque avermi ancora sindaco”.

I suoi colleghi di partito come hanno commentato la scelta? “Sono rimasti basiti. Essere parlamentare è un sogno di tanti ed è difficile pensare che uno vi rinunci. Tutto sommato non ero neppure entusiasta della proposta di un seggio sicuro in Lombardia”.

Possibili ripensamenti? “No perché la mia è stata una scelta di responsabilità. Ho pensato che, dando le dimissioni da sindaco, potevo incrinare il sistema; interrompere il percorso che abbiamo intrapreso. Alla scadenza del mandato deciderò cosa fare; potrebbero aprirsi altre prospettive”.

Si è consultato con la sua maggioranza? “La incontrerò nei prossimi giorni spiegando le prospettive che avevo e il perché della mia scelta”.

Chi saranno i candidati locali di Forza Italia in parlamento? “Ancora Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli”.