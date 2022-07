Parco dell'Aveto: una settimana tra giochi e natura - LevanteNews

Da Ospitalità Diffusa Valli Parco dell’Aveto

Anche questa settimana offre un ricco menu di appuntamenti nelle Valli del Parco, già a partire da oggi, martedì 26 luglio, con occasioni di divertimento per grandi e piccini: nel pomeriggio a S. Stefano d’Aveto primo appuntamento con Fiabe nel Bosco (prenotazione obbligatoria presso Ufficio IAT: tel. 0185 88046), mentre Sabry La Birba Animazione e Truccabimbi ci intratterrà in due tappe a Rezzoaglio (h 16.45 a Parazzuolo e h 18.30 a Casaleggio) e poi grande festa nel bosco al Circolo Poche Musse di San Siro Foce (Mezzanego) con lo spettacolo serale “Fuori Posto” di Andrea Di Marco e il “Movimento Estremista Ligure” (info e prenotazioni tel. 347 420 0020 – 393 211 9333, anche per la cena).

Santo Stefano d’Aveto propone tanti appuntamenti all’insegna della voglia di stare insieme. Si inizia mercoledì 27 con la serata di enigmistica al Bocciodromo Arvigo alle ore 21 per poi proseguire giovedì 28 con la gara di karaoke ad Amborzasco. Nel fine settimana “Bambini in festa”, due giorni dedicati ai più piccoli con giochi, laboratori e spettacoli e la sera di domenica “Aveto Quiz”, torneo a squadre.

Sabato 30 luglio a Rezzoaglio è in programma “Rezzo del trial” esibizione indoor con moto da trial e degustazioni itineranti per i locali del centro del paese. A Vicosoprano invece appuntamento alle ore 21 con la commedia dialettale.

Scendiamo in Valle Sturla, a Borzonasca, dove venerdì ci attende il teatro dei burattini in piazza Botto alle ore 21, mentre sabato è la volta della festa della Croce Verde al Taglio. Non manca l’appuntamento con i cavalli selvaggi, che nell’ultima domenica del mese diventa Wild Explorer, escursione in navetta su strade forestali, per raggiungere i branchi in quota (info e prenotazioni: Evelina Isola tel. 347 3819395).