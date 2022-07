Paraggi: tampona e fugge, incastrato dalle telecamere - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

Ieri pomeriggio, verso le ore 16, si è verificato un incidente a Paraggi, frazione di Santa Margherita Ligure, in cui sono rimasti coinvolti una vettura e un motociclo. Il conducente di quest’ultimo, dopo aver tamponato la vettura, si è dato alla fuga in direzione di Santa Margherita Ligure.

Il personale della Polizia Locale, allertato dai colleghi del Comune di Portofino, ha individuato il veicolo sul quale circolava un giovane che, dopo aver asserito diverse versioni, ha dovuto ammettere l’accaduto, avendo ancora sul pianale dello scooter il parafango staccatosi con l’urto.

L’intervento si è concluso con la sanzione da parte della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure e la decurtazione di 8 punti dalla patente dello scooterista. Grazie all’impianto di videosorveglianza cittadina, è stato possibile individuare le caratteristiche del veicolo in transito e consentirne una precisa localizzazione.