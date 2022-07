Monterosso: il Comune consegna i diplomi ai ragazzi di Travel for Teens - LevanteNews

Da segreteria sindaco comune di Monterosso

Il Comune si complimenta con i ventuno ragazzi americani di “Travel for Teens” che nei giorni scorsi si sono impegnati nella pulizia di diverse aree di Monterosso.

Ieri mattina, presso la Sala Consigliare del Municipio, sono stati consegnati i diplomi di partecipazione e di ringraziamento per l’attività svolta: a consegnarli sono stati il Consigliere Gianni Saporiti e la Presidente della locale Pro Loco Valentina Barbieri.

L’agenzia americana “Travel for Teens” organizza da diversi anni a Monterosso esperienze di viaggio coinvolgenti ed autentiche, con la missione di ispirare i giovani e fornire esperienze di viaggio trasformative, creando cambiamenti duraturi, incoraggiano la consapevolezza culturale e l’amore per la natura.

Il gruppo di adolescenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, ha dimostrato maturità e amore verso il borgo; un bel lavoro di squadra che ha contribuito a far vivere a questi ragazzi un’esperienza unica e a rendere il paese ancora più bello e amato.

L’amministrazione e le Associazioni coinvolte ringraziano calorosamente tutti coloro che hanno permesso di continuare questo splendido progetto di viaggio iniziato diversi anni fa, in particolar modo Marco Bernardi che da anni si occupa di tenere i rapporti con questi splendidi ragazzi e che con impegno aiuta nella gestione dei take away lunch.