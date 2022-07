Lumarzo: infortunio mortale, vittima un sessantenne - LevanteNews

Tragedia oggi alle 16.37 in località Scagnelli a Lumarzo, in alta Val Fontanabuona. Un uomo di 60 anni è morto a seguito di una caduta che gli ha procurato un trauma cranico. Sul posto si sono precipitati in volontari della Croce Rossa di Gattorna e il 118 di Genova. Dall’aeroporto è partito l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Ma non vi è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione l’uomo è deceduto.

Pare stesse lavorando ai serramenti di una finestra sul tetto di un’abitazione. La caduta, secondo i presenti sarebbe dovuta a un malore. L’uomo si è procurato un profondo trauma cranico che gli è stato fatale. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dell’Asl. La salma è a disposizione della Procura che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause dell’imfortunio. Il tetto della casa è stato sequestrato.