Covid: c'è un decesso a Sestri (25 luglio). 241 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero è segnalato un decesso avvenuto a Sestri nella giornata idi ieri: si tratta di una donna di 75 anni. Nella Asl4 sono 241 i nuovi contagi e 30 gli ospedalizzati.

In Liguria con 2.053 in più, giungono a 2.531.177 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 3.408.780 i tamponi antigenici rapidi (11.065). Il totale dei casi positivi è 527.515 (+2579), mentre gli attuali sono 22.723 (-752).

Sono 476 (-4) i ricoverati in ospedale di cui 11 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 22.060 (-745) persone mentre i guariti sono 499.377 (3324). I decessi sono 5415.