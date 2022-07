Camogli: è estate, rifiuti mal conferiti, l'assessore provvede - LevanteNews

Da Comunicazione Camogli

Al fine di consentire una maggiore attività di controllo del territorio, anche dal

punto di vista ambientale, con il monitoraggio dei conferimenti di rifiuti

anomali all’interno delle aree destinate al loro deposito temporaneo, e in

considerazione del fatto che sempre più spesso vengono riscontrati numerosi

abbandoni non conformi e introduzioni di materiali non consentiti all’interno

dei contenitori, l’assessore all’ambiente Agostino Revello ha stabilito di

installare nuove postazioni di impianti di videosorveglianza.

Sono state individuate tre zone risultate spesso oggetto di abbandono

incontrollato.

Gli impianti, affidati alla Società Unità Gamma s.r.l. di Tortona, specializzata

nel settore, garantiscono un controllo h24 e un costante collegamento con la

Centrale Operativa, per consentire un tempestivo intervento delle forze

dell’ordine e lo scarico delle immagini a uso degli organi preposti al controllo

e al sanzionamento, in caso di rilevazione di irregolarità nei conferimenti.