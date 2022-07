Camogli: domani (9-15) erogazione acqua sospesa in via Figari - LevanteNews

Da Comunicazione Comune Camogli

Iren informa della necessità di eseguire una scavo in via Figari all’altezza del civico 114 per poter inserire una nuova valvola e degli scarichi per migliorare la qualità dell’acqua erogata.

Lo scavo verrà eseguito nella giornata di oggi, martedì 26 luglio, con l’ausilio dei movieri, domani 27 luglio tra le 9 e le 15 verrà eseguita la chiusura idrica nella sola via Figari e il montaggio dei pezzi.

La chiusura dello scavo è prevista domani 27 Luglio.

Nella giornata di ieri sono stati affissi i cartelli informativi della chiusura idrica in tutta la zona.