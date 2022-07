Val d'Aveto: soccorso notturno rapido grazie all'elicottero - LevanteNews

Ieri, pochi minuti dopo la mezzanotte ad Amborzasco, borgo della Val d’Aveto, una persona di 59 anni ha avuto una grave crisi gastroenterologica con emorragia digestiva. Roba da codice rosso, ossia a rischio vita. Da Albenga è partito l’elicottero Grifo che ha raggiunto la Val d’Aveto, imbarcato la persona trasferendola in pochi minuti al San Martino dove tutto era già predisposto per accoglierla e curarla.

Una notizia come altre decine in un giorno. Ma rivela il fatto che l’assistenza sanitaria nell’entroterra ha raggiunto tempi di intervento inimmaginabili; ponendo i pazienti del nostro Appennino sullo stesso livello di chi vive in città o riviera. Anche se la scelta di Albenga come base per Grifo può sembrare illogica, rispetto alla baricentrica Genova. Si tratta in realtà di pochi minuti di differenza.

Anche per molti turisti, sapere che l’assistenza in caso di bisogno è rapida, costituisce un incentivo per preferire il fresco della vallata.