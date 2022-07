Giornata di sole ma con nubi in aumento la sera per via di una perturbazione che si avvicina dalla Francia. Sui rilievi prevediamo locali addensamenti pomeridiani, anche accompagnati da rovesci o temporali: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: stazionarie o in aumento

VENTI: deboli meridionali, brezze costiere

MARE: poco mosso, mosso su centro-Ponente la sera

UMIDITA’: su valori alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio per caldo