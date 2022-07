Sestri: tutto pronto per la Notte Bianca - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Sestri Levante si prepara a ospitare la Notte Bianca organizzata da Regione Liguria che porterà nella città dei due mari una talk e un concerto con Roberto Vecchioni, uno spettacolo di youtuber e un dj set. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Questo il programma della serata: alle 19, appuntamento in piazzetta Matteotti, di fronte al palazzo comunale, con l’incontro – intervista di Roberto Vecchioni, che dialogherà con il giornalista Renato Tortarolo.

Alle 21 ci si sposta in Baia delle Favole, sulla spiaggia dei Balin, dove il palco sull’arenile ospiterà lo spettacolo degli youtuber Awed e i Pantellas; a seguire l’attesissimo concerto di Roberto Vecchioni, in calendario per le 22. Chiuderà la serata il dj set di Radio Babboleo, a partire dalla mezzanotte. L’apertura dell’area del concerto è prevista per le 19: si ricorda che non è possibile introdurre vetro, sdraio, lettini, ombrelloni e attrezzature simili.