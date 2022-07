Riomaggiore: fondi per il torrente Rio Finale e per la falesia della marina - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Proprio negli ultimi giorni è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui è stata approvata la graduatoria dei Comuni aggiudicatari del contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il Comune di Riomaggiore si è aggiudicato un milione di euro per due interventi strategici che sono stati presentati: 700.000 Euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza idraulica del torrente Rio Finale in località Campertone mentre altri 300mila serviranno per la messa in sicurezza della falesia situata alla marina di Riomaggiore tra via salita castello e la piazza della punta. Questi finanziamenti si vanno ad aggiungere a quelli già ottenuti negli anni precedenti per complessivi 5 milioni.

“Siamo davvero soddisfatti – ha commentato la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia – per questo nuovo contributo che va a risolvere due criticità estremamente rilevanti del nostro territorio. Stiamo progressivamente procedendo alla presa in carico di questioni che giacevano irrisolte da decenni, grazie a un lavoro scrupoloso di ascolto delle esigenze collettive, portato avanti con la costante presenza degli amministratori e degli uffici. Ringraziamo l’Ufficio tecnico comunale per il grande lavoro svolto e i cittadini che con spirito collaborativo portano alla nostra attenzione i temi più rilevanti sui quali intervenire”.