Recco: Max Gazzè si prende la scena a colpi di hit - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

E’ stata una serata in crescendo, che ha spinto il pubblico a scatenarsi, tra vecchi e nuovi brani, il concerto di Max Gazzè di ieri sera a Recco. Accompagnato dalla sua storica band, il cantautore romano in un’atmosfera da tutto esaurito – era stato installato un ledwall all’esterno dell’area eventi per permettere a tutti di godere della musica – ha regalato una cavalcata di brani attraverso il repertorio di tutta la carriera, dai primi album fino agli ultimi estratti dal suo ultimo “La matematica dei rami”, passando per “La favola di Adamo ed Eva”, “Vento d’estate”, “Una musica può fare”. Soddisfatto il sindaco Gandolfo: “Il bilancio della serata è più che soddisfacente anche perché la macchina organizzativa ha funzionato molto bene. Il concerto di Gazzè ha risposto agli obiettivi che ci eravamo dati: offrire due ore di spettacolo live gratuito al maggior numero di persone e garantire condizioni di accessibilità e sicurezza”.

Il prossimo appuntamento con E-20/22 è in programma martedì 9 agosto quando approderà a Recco il tour di Noemi, accompagnata dalla sua band. Ingresso libero e gratuito. Nei quattro giorni che precedono l’evento, è possibile prenotare per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it, al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it.