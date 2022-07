Recco: iniziati i lavori nella galleria di Megli, primi disagi - LevanteNews

Stamattina sono iniziati i lavori nella breve galleria ferroviaria di Megli, a ponente del viadotto ferroviario che attraversa Recco. Si concluderanno il 4 settembre. Le Ferrovie hanno preferito effettuarli in una stagione in cui le scuole sono chiuse e minore la presenza di pendolari. Per altro i lavori sono indispensabili per continuare a garantire gli standard di sicurezza della linea e regolarità della circolazione. Prevedono la rimozione completa dell’armamento (rotaie, traverse, pietrisco), la sostituzione dei canali di raccolta acque, posizionamento di nuovi pozzetti di ispezione e pulizia, l’impermeabilizzazione della calotta e, quindi, la posa e ripristino dell’armamento. L’investimento complessivo è di 2,7 milioni di euro.

A Recco la circolazione è attiva solo nel binario a monte (direzione La Spezia); i viaggiatori avvertono i primi previsti disagi; in servizio, nelle principali stazioni, i bus alternativi.

Nelle foto il binario interrotto nella stazione di Mulinetti e tecnici al lavoro per attivare il cantiere.