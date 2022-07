Rapallo: Carlo Bagnasco non si è dimesso da sindaco - LevanteNews

Carlo Bagnasco è a Roma: domani deciderà cosa fare. Ma intanto non si è dimesso da sindaco e sembra improbabile che lo faccia. Ha ricevuto l’invito, a livello nazionale, a lasciare Forza Italia per aderire ad un’altra forza politica, ma non ha accettato perché non è nel suo stile “tradire” Berlusconi. Ha rifiutato una candidatura blindata in un collegio lombardo sicuro per Forza Italia.

Le persone del suo entourage dicono che l’idea di candidarsi ed essere eletto alla Camera non gli spiace certo, ma non vuole abbandonare Rapallo due anni prima della scadenza del secondo ed ultimo mandato.

Gli spiace non vedere ultimato il Porto Riva, inaugurati gli edifici di via Gramsci, il Savoia, il Castello, l’Autitorium della Clarisse, realizzati i progetti firmati De Lucchi. E via dicendo.

Un recente sondaggio condotto da un istituto serissimo, ha accertato che la sua popolarità è ulteriormente cresciuta dalle ultime elezioni. Sa anche che il limitato “fuoco amico” o che si sente tagliato fuori dalla nuova Rapallo cultural-finanziaria che si sta delineando, scalpita dalla voglia di denigrare, ostacolare possibilmente interrompere i progetti del sindaco. E Carlo Bagnasco sa certamente che la stragrande maggioranza della città desidera che lui mantenga il suo posto di primo cittadino. Tra due anni nasceranno certo nuove opportunità per sfruttate la sua decennale esperienza di primo cittadino.