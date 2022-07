Rapallo: burraco benefico il 5 agosto al golf - LevanteNews

Da Arké un Dentista per Amico

Arkè è una Onlus che nasce nel 2000 in una comunità educativa per bambini e ragazzi a disagio grazie ad una decina di generosi dentisti che si offrono di curare gratuitamente quelli che diventeranno i loro piccoli pazienti.

Da allora, questo piccolo gruppo di dentisti, si costituisce in Onlus e cresce!

Cresce territorialmente, dalla Liguria alle altre regioni italiane per arrivare a coprire tutto il territorio nazionale e in azioni unendo alle cure dentali una campagna di prevenzione.

Sempre più la sanità pubblica è in affanno, le cure dentali sono costose negli studi privati per le persone a disagio economico e la rinuncia alle cure ha come conseguenza di avere degli adulti senza denti che difficilmente avranno una vita sociale e lavorativa.

Il progetto principe è DXA Un Dentista per Amico che offre cure dentali gratuite a minori a disagio inseriti in strutture protette e famiglie fragili segnalate dai servizi sociali.

Attualmente 1700 dentisti stanno curando e oltre 10.500 minori che altrimenti non avrebbero potuto permetterselo in 11 regioni italiane per un giro di prestazioni dentali gratuite di 4.500.000 euro all’anno.

Accanto alle cure dentali c’è un programma di prevenzione, ASSO A Scuola di Salute Orale, sana alimentazione e corretti stili di vita, tenuto dai nostri igienisti con lo scopo di insegnare ai bambini fin da piccoli l’importanza della cura di sé dalla bocca, all’alimentazione, al movimento, al rispetto della natura, iniziativa che stiamo portando in tutte le strutture protette e le scuole di diverso ordine e grado in collaborazione con la Regione Liguria e con l’Ente Parco di Portofino. Sono 95.000 i minori che hanno imparato ad avere cura di sé.

Tutto questo è possibile anche grazie ai nostri fantastici sponsor: Micerium che fornisce le salviettine per l’igene orale fuori casa quando non ci sono spazzolino e dentifricio e a Latte Tigullio che fornisce il latte come merenda sana, non cariogena, ricca di sostanze importanti per la crescita.

Il Torneo di Burraco si terrà presso il Golf di Rapallo alle ore 17:45 e, insieme agli altri eventi del calendario Arkè del 2022, ha proprio lo scopo di mantenere in vita i progetti dell’associazione.

Il torneo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Ad arricchire l’evento ci sarà anche una ricca merenda, aperitivo, gadgets per tutti i partcipanti ed un prestigioso montepremi sia per i classificati che per la lotteria.

La quota di iscrizione è di 25 Euro.

Insomma si può fare del bene anche divertendosi!

Per info e prenotazioni: Associazione Arkè OdV 0185 599487