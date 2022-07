Pesca al Colpo/ A Giacopiane, titolo assegnato ad Alberto Cò - LevanteNews

Da Umberto Righi, presidente Fi.Ma. Chiavari

Domenica 24 luglio si chiude il primo Trofeo Garbolino per la Pesca al Colpo con la tecnica Inglese, dopo tre prove tutte svolte nelle acque del lago di Giacopiane, viene assegnato il Titolo di Campione Individuale 2022 della specialità Colpo, ad Alberto Co’ di Rapallo e tesserato con FIMA Chiavari. Ma la vittoria di Cò e il podio per Righi e Botto sono stati sudati, perché in casa FIMA i rivali non mancavano, anzi è stata la bilancia e pochi grammi di differenza a decidere la posizione di settore e conseguente piazzamento finale nella classifica generale finale.

Infatti il lago di Giacopiane non ha elargito catture con troppa facilità, anzi scardole e cavedani sembrava fossero evaporati e solo lenze calibrate, attrezzature al top ed attenta presentazione dell’esca hanno permesso di catturare qualche pesce in più o più grande degli altri a distanze siderali e in profondità.

Ma come detto la battaglia è stata viva e ricca di sorpassi e rincorse, e per chi seguiva da fuori settore la gara, era entusiasmante vivere i ribaltoni di classifica in poche ore, con alcuni appassionati spettatori che si lanciavano in pronostici e commenti sull’andamento di gara dei 5 sfidanti, Botto, Righi, Cò, Padovani e Badaracco, i papabili al titolo, in virtù della possibilità di scaricarsi di un piazzamento non buono, per cui la gara restava viva e aperta sino all’ultimo istante.

CLASSIFICA FINALE:

Dopo tre prove vince il Titolo di Campione Garbolino 2022 Alberto CO’, e l’ORO con 2 penalità (1+1) e l’assoluto nell’ultima prova lo porta al comando della classifica finale.

Secondo posto assoluto (trofeo Argento) per Umberto Righi con 3 penalità (2+1) e proprio il primo assoluto nella seconda prova ne consolida la seconda posizione assoluta ed il primato per il maggior peso complessivo del torneo.

Bronzo per il terzo posto del podio ad Enrico Botto, anche lui a tre penalità (1+2) e primo assoluto nella prima prova, si aggiudica il secondo maggior peso complessivo del torneo.

Fuori dal podio con il quarto assoluto di Luca Padovani, 3 penalità (2+1) cancella con due successive prove una non brillante apertura del torneo ma resta penalizzato dallo scontro diretto in settore con Righi che ha vince il settore con l’assoluto.

Quinto posto assoluto per Gianfranco Badaracco a 4 penalità (1+3); sesto posto per Gianluca Attolini a sei pen (4+2); settimo posto assoluto per Mattia Badaracco (giovanissimo 13 anni) ha chiuso a sei penalità nella classifica dei grandi, piazzandosi 2° nel settore con il papà Gianfranco che lo ha superato per soli 300 grammi; ottavo posto per Riccardo Arvati a 7 penalità con Paolo Zolla, chiude la classifica dei premiati Carmine Costantino decimo assoluto.

CLASSIFICHE DI SETTORE:

1° prova – settore A: 1° Enrico Botto 2200 punti (assoluto di gara), 2° Umberto Righi 2190 punti, 3° Carmine Costantino 1735 punti; settore B: 1° Alberto Cò 1355 punti, 2° Alberto Cordano 900 punti, 3° Rinaldo Superchi 840 punti. Statistiche: catturati 106 pesci, per un peso complessivo di 13875 grammi.

2° prova – settore A: 1° Gianfranco Badaracco 1515 punti, 2° Mattia Badaracco 1180 punti, 3° Paolo Zolla 1120 punti; settore B: 1° Umberto Righi 1685 punti (assoluto di gara), 2° Luca Padovani 1390 punti, 3° Enrico Botto 1080 punti. Statistiche: catturati 82 pesci, per un peso complessivo di 10575 grammi.

3° prova – settore A: 1° Luca Padovani 1475 punti, 2° Gianluca Attolini 975 punti, 3° Gianfranco Badaracco 575 punti; settore B: 1° Alberto Cò 2035 punti (assoluto di gara), 2° Enrico Botto 1485 punti, 3° Riccardo Arvati 1405 punti. Statistiche: catturati 77 pesci, per un peso complessivo di 9595 grammi.

Prossimo appuntamento il Provinciale Colpo sempre a Giacopiane, il Team Garbolino FIMA Chiavari le prove del campo gara le ha vediamo a chi andrà il Titolo questa volta….