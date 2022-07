Pallanuoto M/ Camogli: "Grazie di tutto Ale" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Camogli 1914

La storia degli ultimi anni del Camogli è andata un pò contro alle leggi non scritte dello sport, dove tutto e dinamico e sempre meno cose restano per sempre.

Noi in queste stagioni abbiamo avuto la possibilità di aggrapparci a delle certezze, a dei simboli, a dei punti di riferimento. In inverno o in primavera, aprendo la porta della tribuna della Giuva, sapevi che lo avresti trovato li. Con la sua carica, con il suo entusiasmo e con la sua calottina numero, pronto a dare tutto per il bene della Rari

Oggi le nostre strade si separano, ma poche persone hanno onorato i nostri colori come te caro Ale e per questo la Giuva sarà sempre casa tua.

Ti vogliamo bene DINAMITE IACI, mancherai a tutti