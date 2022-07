Ne: dopo 24 ore brucia ancora il bosco di Frisolino - LevanteNews

Nonostante il tempestivo invio, ieri sera, di più squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile per aggredire l’incendio appiccato ieri alle 19 circa Frisolino, località della Val Graveglia, il rogo è ancora attivo. A spegnere definitivamente il fuoco non stato neppure sufficiente l’elicottero regionale che ha effettuato numerosi lanci fin dal primo mattino. Colpa della siccità che rende ogni essenza un’esca e della zona particolarmente impervia. Si può dire comunque che l’incendio è stato chiuso in punti in cui non dovrebbe ulteriormente estendersi; domani mattina potrà iniziare la bonifica.