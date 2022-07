Ne: anche un elicottero contro l'incendio di Frisolino - LevanteNews

Prosegue l’incendio, a quanto pare appiccato in tre punti diversi alle 19.30 di ieri, a Frisolino, frazione del Comune di Ne, in Val Graveglia. Aggiungiamo in una zona particolarmente impervia.

Sul posto, per tutta la notte, una squadra dei vigili del fuoco di Chiavari e i volontari della protezione civile. Dalle 7 di questa mattina un elicottero regionale sta effettuando lanci pe spegnere i focolai. Poi, spento il rogo, inizieranno i lavori di bonifica.

Non si fermano intanto le indagini dei carabinieri forestali per scoprire chi ha appiccato l’incendio.