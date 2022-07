Chiavari: "Voci in giardino", incontro con Giovanni Lindo Ferretti - LevanteNews

Da Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca e vicepresidente della Società Economica

“Voci in giardino”, terzo appuntamento: “Canzoni, libri e preghiere non invano”, incontro con Giovanni Lindo Ferretti con Paolo Bonini. Il 29 luglio alle 21.

­Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca della Società Economica:

“In un mondo dove si passa dal brusio diffuso delle cose insignificanti alle urla dei talk shaw televisivi, siamo andati alla ricerca di voci significative, da quelle della nostra tradizione a quelle che sfuggono all’omologazione di tanta produzione letteraria. E credo che nel caso di Giovanni Lindo Ferretti la nostra scelta abbia veramente colto nel segno; Ferretti è stato una delle voci più significative della scena musicale alternativa del Novecento, e in questi primi decenni del duemila, si conferma come voce “fuori dal coro” di grande spessore e profondità.”

Paolo Bonini conferma:

“Sono proprio spessore e profondità a caratterizzare la sua vita, la sua scrittura prima musicale e ora anche letteraria. Purtroppo sia Reduce (2006), sia Bella gente di appennino (2009) e Barbarico (2013) sono esauriti e non reperibili.

Con Non invano del 2020 la sua scrittura arriva alla più specifica riflessione sul mistero del vivere. E da questo “non invano” cercheremo appunto di partire per avere risposte non scontate”.

Ricordiamo anche L’Italia profonda – dialogo dagli appennini scritto insieme a Franco Arminio: un piccolo libro ricco di sollecitazioni sul mondo attuale.

E la ristampa del Libretto rozzo dei CCCP e CSI, pubblicato nel 1998”.

Chi è Giovanni Lindo Ferretti

Giovanni Lindo Ferretti è nato a Collagna, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, il 9 settembre 1953 . Dopo aver concluso il suo ciclo di studi e aver lavorato per cinque anni, capisce che quella vita non fa per lui e abbandona improvvisamente l’Italia per iniziare un vero e proprio giro d’Europa. Proprio in una delle sue tappe mitteleuropee, a Berlino, avviene la svolta della sua vita. Incontra infatti in Germania Massimo Zamboni, e con lui fonda nel 1982 i CCCP – Fedeli alla linea, uno dei gruppi italiani più importanti dell’intera decade Ottanta. La formazione avrà una vita lunga ma tormentata, fatta anche di cambi di line up e nome. Dopo un primo scioglimento, si riformano infatti nel 1992 con gli ex Litfiba Gianni Maroccolo e Francesco Magnelli, diventando il Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI). Dalle ceneri di questa formazione nasceranno poi i PGR (Per Grazia Ricevuta), altro progetto di Ferretti, direzionato però maggiormente sulla musica sperimentale, piuttosto che sul punk.

La saga epica di CCCP-CSI ha segnato una tappa decisiva nella storia del rock italiano. Tutta la scena nostrana degli anni Novanta deve qualcosa a Ferretti e compagni. Un ruolo fondamentale, dunque, ma non solo dal punto di vista strettamente musicale. La band emiliana, infatti, è stata per lungo tempo il simbolo di una controcultura musicale, di un attacco irriverente e spietato al “sistema”, che ha traghettato attraverso due decenni il pubblico “alternativo” italiano. E alcuni dei loro classici – da “Curami” a “Emilia Paranoica”, da “Annarella” a “Cupe Vampe” – resteranno tra i massimi traguardi raggiunti dal rock italiano.

Opere letterarie

Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, Il libretto rozzo dei CCCP e CSI. Tutti i testi e scritti inediti, Giunti, 1998.

Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, In Mongolia in retromarcia, Giunti, 2000

Reduce, Mondadori, 2006

Bella gente d’appennino, Milano, Mondadori, 2009.

Barbarico, Milano, Mondadori, 2013

Annarella Giudici, Giovanni Lindo Ferretti e Rossana Tagliati, Annarella benemerita soubrette. CCCP fedeli alla linea, Quodlibet, 2014.

Antonio Contiero (a cura di), Fellegara. Dove sono nati i CCCP Fedeli alla linea. Una storia raccontata da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Zeo Giudici, Umberto Negri e tanti altri., Rimini, NFC Edizioni, 2015.

Franco Arminio, Giovanni Lindo Ferretti, L’Italia profonda, Gog Edizioni, 2019.

Stenopeica con F. Battiato, G.L. Ferretti e T. De Sio, Nicoletti M. e R. Passuti (2016), Kathmandu: diario dal Kali Yuga (libro + CD), Paris, Le loup des steppes

Non invano, Mondadori, 2020.

Ingresso libero dalla Biblioteca (Via Ravaschieri 15) fin ad esaurimento posti disponibili