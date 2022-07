Chiavari: "Staffetta Cinque Stelle-Destra e Draghi va a casa" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere comunale e capoogruppo del Partito democrtico in Regione Liguria

Ciao,

Con la caduta del Governo Draghi, Mattarella non ha potuto far altro che prendere atto che non esisteva più la maggioranza di unità nazionale che sosteneva il governo attuale e ha sciolto le Camere, con le elezioni anticipate il 25 settembre, la prima data possibile per consentire l’insediamento di un nuovo governo entro la fine dell’anno e tentare di evitare l’esercizio provvisorio.

La crisi di governo, innestata da Conte e dal Movimento Cinque Stelle e conclusa dalla destra (non centro destra, chiamiamola con il loro nome) di Salvini e Berlusconi, è una delle pagine più surreali e irresponsabili della politica negli ultimi anni: una scelta in cui la responsabilità nazionale (che dovrebbe essere la stella polare di qualsiasi partito o movimento) è stata cancellata per ragioni di interesse politico particolare, lasciando senza governo un Paese nel pieno della crisi energetica, della gestione dei fondi europei del PNRR e degli effetti dell’inflazione e del carovita su giovani famiglie e imprese.

Ora che fare? Ci sono moltissime analisi in questi giorni, per cui mi concentrerò rapidamente su alcuni aspetti, anche per aprire una discussione tra noi. Li elenco in modo schematico.

Si tratta di una campagna elettorale difficile, ma dall’esito non scontato: non solo perché la scelta di rompere un’esperienza di unità nazionale non è stata compresa e rompe un patto di fiducia con il Paese (e giustamente Letta ha posto il punto della separazione delle strade con il Movimento Cinque Stelle alle prossime politiche) ma soprattutto perché c’è una richiesta di stabilità e di credibilità delle forze politiche che si candidano a governare.

Però non basta dire solo responsabilità e serietà se si vogliono vincere le elezioni. Serve anche un orizzonte chiaro di radicalità nei programmi: e il Pd deve sin da subito con chiarezza avanzare le sue proposte per il paese, per il suo progetto di Paese. Partendo soprattutto da due temi: disuguaglianze (povertà, diritti, fragilità) e ambiente. Solidarietà e sostenibilità. Dobbiamo immaginare un programma coraggioso dal punto di vista sociale, caratterizzato da forti proposte sul tema delle diseguaglianze, e un programma molto chiaro sulla transizione ecologica giusta. I due temi che sono al centro di una proposta progressista, radicalmente alternativa alla destra, che nega il cambiamento climatico, nega il futuro e che ricomincia a costruire una narrazione di lotta tra gli ultimi e i penultimi.

Se il tema è la stabilità e la chiarezza, non mi convincono gli appelli generici sulle alleanze di tutti contro i populismi: perchè da un lato penso che siano i programmi a guidare le scelte degli elettori e che serva compattezza e radicalità nelle proposte che si fanno e, aggiungo, penso sia più credibile una proposta chiara e netta, aperta e innovativa. Un tempo si chiamava vocazione maggioritaria, che proprio il PD aveva lanciato quando era nato. Tornare alle origini, in questo caso non è male.

LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA: APPROVATO IL PIANO DEI RIFIUTI. POCO CORAGGIO, SCELTE RINVIATE E ECONOMIA CIRCOLARE ANCORA AL PALO Martedì scorso in Consiglio Regionale si è tenuta la discussione sul Piano Regionale dei Rifiuti. Approvato con i voti della sola maggioranza, è un piano, come affermato dal nostro relatore di minoranza, Davide Natale, privo di una visione e manca di coraggio: ferma l’obiettivo per la raccolta differenziata al 67%, una percentuale molto lontana dagli standard europei di altre Regioni, prevedendo una diminuzione dei rifiuti indifferenziati, rispetto allo scorso Piano, di un solo 4%, mentre la Lombardia ad esempio punta al 9% di rifiuti in meno. Un dato che si aggiunge a una mancanza di politiche per la riduzione di rifiuti indifferenziati. Non vengono finanziati e promossi adeguatamente comportamenti e attività virtuose. Poco o nulla, infatti, è previsto per la promozione delle eco-feste o il sostegno della diffusione e distribuzione di prodotti sfusi. Manca un piano per il sostegno dei centri di riuso che in altre regioni, invece, sono promossi in modo sostanziale con iniziative mirate per aumentarne la diffusione capillare. In Veneto ad esempio sono stati avviati dei centri di riuso mobili per intercettare questi beni sui territori e permettere di dare una seconda vita a oggetti che diversamente diventerebbero rifiuti da smaltire.

Alcuni esempi: è un Piano che non incentiva comportamenti virtuosi da diffondere sul territorio e prevede impianti di smaltimento dei rifiuti sovradimensionati rispetto al fabbisogno. Iniziative come il compostaggio di comunità, richiamate nel piano, sono di fatto abbandonate, mentre si tratterebbe di un attività molto importante, perché tanti comuni decentrati potrebbero avere il loro impianto locale, più piccolo e sul territorio, riducendo l’impatto ambientale dell’impianto stesso e risparmiando sul trasporto dei rifiuti compostabili fuori provincia. Invece la Giunta ha previsto impianti per il trattamento dell’organico e dell’indifferenziato sovradimensionati rispetto ai rifiuti prodotti dalle varie province. Questo ha due conseguenze importanti: costi di realizzazione più alti che graveranno sulle bollette dei cittadini e impianti che non funzioneranno a regime e non saranno sfruttati nella loro potenzialità, generando ulteriori costi.

Sugli impianti, i dubbi sono sull’impianto di Scarpino e futuro di quelli di Spezia e Savona e la previsione di un termovalorizzatore che nessuno sa dove sorgerà. La giunta prevede che nel 2026, quando sarà a regime il sistema, la Regione produrrà oltre 260mila tonnellate di rifiuti con una capacità degli impianti di 384mila, Spezia ne produrrà 26mila e avrà un impianto da 105mila, mentre Savona 50mila con un impianto da 100mila. Il dubbio che sorge è se a fronte di questi numeri l’impianto di Genova Scarpino sarà realizzato. I lavori anche se in corso sono in ritardo e difficili da realizzare e il sovradimensionamento dei due impianti di Spezia e Savona, coprono il fabbisogno genovese. Se invece l’impianto di Scarpino verrà realizzato, come annunciato, cosa ne sarà degli impianti sovradimensionati di Savona e Spezia? Bisogna stabilire già ora, nel rispetto di quei territori e delle loro amministrazioni, qual è il futuro di questi impianti. Inoltre si individua un termovalorizzatore senza nessuna indicazione su un’eventuale localizzazione, che comunque potrebbe essere antieconomica per i territori più lontani. Piuttosto, vista l’esiguità dei rifiuti che saranno destinati al termovalorizzatore e vista la morfologia della Liguria, si potrebbero sviluppare rapporti con le altre Regioni in maniera da saturare i loro impianti, e non realizzarne uno che rischia di essere sottoutilizzato e antieconomico. Pensato senza un piano finanziario e una valutazione dei bisogni e ricadute su impatto ambientale e costi.

In particolare il caso dell’impianto di Saliceti a Spezia. Nel Piano regionale si parla di un impianto autorizzato, invece una sentenza del Tar ha annullato l’autorizzazione, perché il piano d’area della Provincia di Spezia prevede in maniera puntuale la localizzazione dell’impianto di trattamento organico a Boscalino, nel comune di Arcola, per una capacità attesa di circa 20mila tonnellate. Quindi quando si parla di impianto di Saliceti come impianto autorizzato si dice il falso perché è intervenuto il Tar ad annullare l’autorizzazione a fronte del piano d’area provinciale che prevede l’impianto a Boscalino. Ogni altra pianificazione, quindi, non può essere accettata perché spetta alla provincia indicare l’area, come riconosciuto dal Tar. Inoltre l’impianto di Saliceti sorgerebbe vicino a siti sensibili, come pozzi d’acqua e fiumi e questo genera preoccupazioni. Quindi quanto contenuto in merito all’impianto di Saliceti nel Piano è privo di fondamento e dovrebbe essere modificato: la sentenza del Tar non può non essere tenuta in considerazione.

Il Piano Regionale Rifiuti della Liguria quindi mostra chiaramente il mancato sfruttamento di tutte le risorse messe in campo dal Pnrr: la Giunta ha perso milioni di euro per l’assenza di una programmazione regionale che non ha sopperito ai tanti ritardi storici, soprattutto per quanto riguarda l’impiantistica. Ancora una volta si sceglie di fare il minimo indispensabile, senza porsi obiettivi alti, come invece sarebbe opportuno se si vuole puntare al rilancio della Regione. Siamo in una fase di grande trasformazione in cui dovremmo accelerare e investire sulla transizione ecologica rafforzando il sistema di raccolta dei rifiuti per un’economia circolare e uno sviluppo sostenibile, invece la Giunta opta per scelte che raggiungono solo gli obiettivi minimi e necessari, senza risolvere problemi che ci trasciniamo da troppo tempo, presentandoci anche in questo campo, e anche questa volta, fanalino di coda del Paese.

STORIE DI ORDINARIA MALASANITA’ LIGURE UN ANNO PER UNA VISITA GERIATRICA. Quando parliamo di progetto di privatizzazione della sanità portato avanti dalla Giunta Toti, parliamo anche di questo. Del fatto che si soffoca lentamente la sanità pubblica e si costringono i liguri ad andare a curarsi dai privati, qualora se lo possano permettere, perché non è concesso loro di usufruire del servizio che invece dovrebbe essere loro garantito. Ogni giorno, da mesi e mesi, teniamo monitorate le liste d’attesa delle ASL liguri. Ci sono sempre dei dati impressionanti, visite che dovrebbero essere garantite in massimo 10 giorni, o con più urgenza, che riportano mesi di attesa.

In Asl4 una visita geriatrica prescritta con una priorità di 10 giorni può essere prenotata a giugno 2023. Per avere una data in tempi più brevi bisognerà telefonare tutti i gironi sperando che qualcuno disdica e si liberi un posto. Questa è la Sanità costruita dall’assessore Toti, che in questi giorni ha lanciato la piattaforma online per le prenotazioni, con tanto di pubblicità di un astronauta che in genovese – non si sa perché – dice che può prenotare quando vuole e dove vuole. Pure dalla Luna. Peccato che sulla Terra le cose vadano diversamente.

Abbiamo 11 milioni di euro arrivati da Roma per provare ridurre le liste d’attesa, ma la Regione da marzo non li ripartisce tra le ASL. L’assunzione del personale va a rilento, e si preferisce usare le risorse per acquistare prestazioni dai privati, senza neppure intaccare le liste d’attesa.

DAL CONSIGLIO REGIONALE: RENDICONTO BILANCIO E ASSESTAMENTO.

Martedì prossimo si terrà la seduta votante sul rendiconto di bilancio 2021 e sull’assestamento. Può sembrare una seduta “tecnica”, ma in realtà l’analisi del bilancio dello scorso anno e gli aggiustamenti che la Giunta deve mettere in campo per i prossimi mesi – o dovrebbe mettere in campo – sono indicativi dello stato di salute della nostra Regione.

Partiamo dal rendiconto e soprattutto dal giudizio che la Corte dei Conti ha dato al bilancio di Regione Liguria nel 2021. In poche parole siamo fanalino di coda in molti aspetti. Ad esempio, (quasi) non spendiamo i fondi statali per la disabilità. Aumenta la spesa corrente, ma gli investimenti sono sempre fermi. Anche i fondi comunitari vengono spesi con maggiore lentezza rispetto alle altre regioni (poi Toti ha fatto un comunicato festante per sottolineare che Regione Liguria è riuscita a non vedere definanziati i fondi comunitari, come se si trattasse di una vittoria, e non di un aspetto quasi naturale, ma questo è un altro discorso). Continuano ad accumularsi quasi 45 milioni di euro l’anno di mobilità passiva in sanità, e si segnalano sia una contrazione nei pagamenti di fondi per le ASL. Viene contestata la tenuta degli investimenti economici in edilizia sanitaria, e in particolare l’operazione Galliera e il Felettino a Spezia. Viene sottolineato l’abuso degli affidamenti in house alle società partecipate della Regione. Questo per fare alcuni esempi.

Poi c’è l’assestamento, le correzioni al bilancio. Dai documenti che abbiamo (perché si discutono martedì, ma a stamattina non abbiamo neppure tutti gli emendamenti) il quadro è piuttosto desolante, nel senso che le uniche correzioni che ci sono riguardano i fondi del PNRR che vengono trasferiti alla Regione, in particolare la sanità, ma la Giunta non mette in campo – ad oggi – un euro di misure per risolvere le emergenze: nè quella sanitaria, nè quella economica sociale, nè sul tema siccità nè su quello energetico, nè sulla vicenda della peste suina. Un bilancio di galleggiamento, in cui si incamerano i risultati del PNRR ma non li si inserisce in una visione di Liguria.

In questi giorni abbiamo lavorato ad alcuni correttivi e vi terremo aggiornati nei prossimi giorni sull’esito.

In queste settimane di isolamento forzato a casa causa COVID (a proposito, son tornato negativo)

