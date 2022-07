Camogli: rischio alluvione, nuove iniziative in centro e a San Rocco - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli

La Giunta comunale ha approvato la convenzione interpartenariale per il programma di cooperazione interregionale “ReS-Eau – Rete strategica per la riduzione del rischio alluvione attraverso l’utilizzo di infrastrutture verdi e la creazione di comunità consapevoli e resilienti al cambiamento climatico” sottoscritta tra Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa – Venturina Terme (LI) (capofila), Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa, Università degli Studi di Sassari, Comune di Solarussa – (SS), Ente Parco di Portofino, Università degli Studi di Genova, Comune di Camogli, AVITEM (Francia), Ea Eco-entreprises (Francia).

In continuità con il progetto Interreg Maritime T.R.I.G. Eau, già attuato e ultimato, il progetto ha la durata di un anno (fino al 30 giugno 2023) e prevede la realizzazione di una rete di sensori per il monitoraggio meteo-idrologico ed espone un importo complessivo di 48.000 euro interamente finanziati con fondi europei.

Con il progetto ResEAu il comune di Camogli potrà aumentare significativamente le attività di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso misure non strutturali. Infatti, la realizzazione di sensori per il monitoraggio meteo-idrologico ubicati in centro città, a San Rocco e alle Batterie, potrà consentire di attivare un efficace strumento di Protezione Civile, mentre il rilievo anche con tecniche innovative della rete di smaltimento delle acque bianche nel centro urbano consentirà di pianificare interventi strutturali oltre che definire l’attuale quadro dei deflussi della rete superficiale.

Il 19 luglio 2022 si è svolto il primo Comitato di Pilotaggio del progetto durante il quale sono stati designati i membri effettivi e supplenti del comune di Camogli e sono stati approvati il regolamento interno, le modalità di rendicontazione e il cronoprogramma delle attività.