Camogli: "pastasciutta antifascista, poi la storia con Donatella Alfonso - LevanteNews

Dalla sezione Anpi Recco Camogli Ruby Bonfiglioli

Il 27 sera si avvicina. Ringraziamo il Comune di Camogli per il Patrocinio e la Bocciofila A. Corzetto per ospitarci .

Abbiamo già oltre 50 prenotazioni per la Pastasciutta Antifascista e per la Pace . Vi aspettiamo per una serata Resistente sotto le stelle e nel fresco della Bocciofila di Camogli. In questo momento storico c’e’ bisogno di Resistenza e bisogna avere la memoria lunga .

Ore 19.45 Pastasciutta su prenotazione anpi.recco@gmail.com . Contributo 10 euro per la sezione . Bevande escluse

Ore 21.15 presentazione del libro ” Ci Chiamavano Liberta” a cura dell’autrice Dontaella Alfonso.