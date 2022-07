Camogli: mercoledì 27 a Rivo Giorgio con 'Live As Big as the Sea' - LevanteNews

Dal Comunicazione Comune Camogli

L’Assessorato alla Cultura e Turismo organizza mercoledì 27 luglio “Live As Big as the Sea”.

L’appuntamento è alle ore 21.00 sul Rivo Giorgio con il Dj Set The Sentinels feat. Papa Paul e la live band Early Vibes.

Gli Early Vibes nascono nel 2011 in Liguria, spinti dalla passione per l’Early Reggae e prendono a modello i musicisti giamaicani degli anni ’60 e ’70.

Formata dal cantante Francesco ‘Zaga’ Gulino, da Daniele Cusato alle percussioni, Marco Bruni al basso, Simone Torlai e Tomaso Razeto alle chitarre e dal veterano Toni La Corte alle tastiere, la band intraprende un percorso di studio che la porta a esibirsi in numerose serate, eventi e festival musicali.



Il loro primo disco autoprodotto dall’omonimo titolo Early Vibes è del 2017.

Col tempo le sonorità si evolvono trasformandosi in roots reggae.

Il secondo album dal titolo “As big as the sea” è del novembre 2021.