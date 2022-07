Caldo: due anziani morti in casa a Chiavari e Rapallo - LevanteNews

Il caldo non si attenua: l’afa fa percepire la temperatura più alta di quella reale. Chi soffre di disturbi cardiocircolatori o respiratori deve difendersi: dal sole, dalla fatica, dai piatti abbondanti. I sistemi per combattere il caldo sono tutti ottimi prima di essere acquistati, ma hanno delle controindicazioni.

Al 118 arrivano decine di richieste di aiuto, oltre la media stagionale che tiene conto della popolazione che in estate raddoppia. Crisi cardiocircolatorie, respiratorie, gastroenterologiche; pazienti infettivi da covid, cadute, incidenti. Oggi sono morte in casa due anziane, probabilmente il caldo ne è responsabile: la prima alle 10.4o in via Gastaldi a Chiavari; la seconda alle 13 a Rapallo dove per entrare in casa è stato necessario l’intevento dei vigili del fuoco.