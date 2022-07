Calcio/ Samp, Bonazzoli ai titoli di coda: passa alla Salernitana - LevanteNews

Il tira e molla si conclude nella serata di domenica: Federico Bonazzoli si trasferisce a titolo definitivo dalla Sampdoria alla Salernitana.

Al club blucerchiato, come spiega Sky Sport, andrebbero circa 5 milioni di Euro. L’attaccante torna alla corte di Nicola dove ha realizzato 10 reti su 31 partite disputate.

In uscita ci sono pure La Gumina e Torregrossa verso la serie B: il primo in direzione Benevento e il secondo verso Pisa. Potrebbe restare in rosa De Luca per il quale il tecnico Marco Giampaolo ha speso belle parole al termine dell’amichevole contro il Brescia.