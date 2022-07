Calcio/ Rapallo Ruentes, esperienza in difesa: ecco Scognamiglio - LevanteNews

Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes: si aggiunge il difensore Vincenzo Scognamiglio, un giocatore di livello per la rosa di mister Di Somma.

Nato a Napoli il 11/12/92 Scognamillo è cresciuto nel settore giovanile del Gaeta. Ottimo il bagaglio d’esperienza in Serie D (con oltre 120 partite) dove ha indossato le maglie gloriose di Putelona , Melfi , Recanatese , Sangiustese , Agropoli. Annovera anche la militanza in serie C con la squadra del Melfi. Nella scorsa stagione ha militato nell’ Aquila in Eccellenza. A Vincenzo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.