'Santa': incidente a Paraggi, 35enne in codice rosso al San Martino - LevanteNews

Le nuvole ed un’illusoria speranza di pioggia mentre l’afa rende ancor più insopportabili le inusuali prolungate elevate temperature. Dalla mezzanotte alle 14 di oggi al 118 di Lavagna si susseguono gli interventi per crisi cardiocircolatorie, respiratorie o infarti. Dieci le persone ricoverate in codice rosso. Non sarà dimostrabile scientificamente, ma su tutto questo influisce anche il caldo.

Alle 3,14 a Paraggi, causa incidente, un 35enne è stato soccorso dal 118 con l’automedica Tango2 e la Croce Verde di Santa Margherita che ha trasferito il paziente, politraumatizzato e al pronto soccorso del San Martino.