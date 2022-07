'Santa': elezioni, Sartori apre la campagna elettorale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori

“Innanzitutto ringrazio per la loro presenza il Vicepresidente del Senato Ignazio La Russa ed il commissario regionale Matteo Rosso, entrambi sono legati al nostro territorio e sono sempre presenti alle nostre manifestazioni – commenta Augusto Sartori – tante persone, tra turisti e sanmargheritesi, si sono fermati e hanno fatto domande, principalmente sulla questione del PNRR e delle preoccupazioni di quanto dovrà essere dato a settembre all’Italia, ma la risposta è stata chiara ed univoca soprattutto da parte del senatore La Russa: le elezioni del 25 settembre non influiscono minimamente e non c’è il rischio di perdere questa tranche che è stata curata e seguita dal Governo Draghi e quindi se non la prenderemo è perché le pratiche sono state mal curate, viceversa incasseremo l’intera cifra come è naturale che sia”.

Fratelli d’Italia è pronta alle elezioni del 25 settembre e da Santa Margherita Liguria parte la carica per un governo che venga fatto, finalmente, da patrioti che abbiano a cuore l’interesse dell’Italia e degli Italiani.