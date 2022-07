'Santa': dal 25 al 28 luglio, “Il bello delle donne liguri” - LevanteNews

E’ giunto il momento della manifestazione “Il bello delle donne liguri”: uno degli eventi estivi più attesi a Santa Margherita. I residenti non si riconoscono per nulla in kermesse giovanil-sportive come il Mi-Games, che paralizza da giorni tutta l’area dei giardini (e che come ogni anno rimane completamente avulso dalla vita della città), ma apprezzano molto la riscoperta dei tesori della tradizionale locale: dalle merlettaie agli altri prodotti di artigianato al femminile. Quella del 2022 è la settima edizione di “Il bello delle donne liguri”. Appuntamento dal 25 al 28 luglio a Villa Durazzo, con orario continuato dalle 10 alle 20. Nella villa ci sono una esposizione di articoli artigianali, tradizionali pizzi al tombolo, mostre d’arte e attività di laboratorio per mostrare in diretta la nascita delle opere d’arte e di artigianato. Ecco il programma della manifestazione, compresi gli eventi collaterali.

25 luglio

ore 10,00: Inaugurazione.

ore 10,30: Omaggio alle merlettaie di ieri e di oggi e consegna degli attestati alle nuove iscritte all’elenco delle merlettaie del Comune di Santa Margherita Ligure, impegnato nel progetto Unesco, per il riconoscimento del merletto italiano quale patrimonio immateriale dell’umanità.

ore 18,00: Incontro con Gabriella Greison, fisica, autrice, drammaturga e attrice teatrale. Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Culturale Kòres.

26 luglio

ore 18,00: Incontro con le autrici Carla Bruzzo, Ilaria Fioravanti e Maria Letizia Grasso e presentazione del loro volume “Di Torre in Torre: itinerari spettacolari tra le torri genovesi della Riviera di Levante” (Casa Editrice Sagep);

27 luglio

ore 18,00: Meraviglia in blu: l’affascinante storia di Anna Atkins (1799-1871), la prima donna fotografa. Un viaggio nella storia dell’arte, nella scienza e nei diritti delle donne a cura di Carmen Romeo.

Iniziativa in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Santa Margherita Ligure-Rapallo.

28 luglio

ore 18,00: Incontro con l’autrice Patrizia Ciribé e presentazione del suo ultimo romanzo “Le donne della casa di pietra- Libro Uno – Le Origini” (Casa editrice Nulla die).

Manifestazioni collaterali

Ciclo di conferenze on-line a cura dell’Associazione Mondiale Giornaliste e Scrittrici (Ammpe) condotte da Patricia Mayorga, giornalista e Presidente di Ammpe Wolrd

Martedì 26 luglio

ore 10,30: “Corrispondenti di guerra: le sfide del lavoro sul campo” di Mariana Diaz, corrispondente TV e Irene Savio, corrispondente per diversi media.

Mercoledì 27 luglio

ore 10,30: “Le subdole forme del patriarcato: il sessismo” di Sabrina Lembo, scrittrice italiana, neo premiata alla Fiera del Libro di Madrid;

Mercoledì 28 luglio

ore 10,30: “Francia Marquez, la vicepresidente ambientalista”. Mary Villabos, giornalista colombiana, illustrerà il profilo della neo vicepresidente della Colombia, Francia Marquez, ambientalista e attivista dei diritti umani, prima persona afro a ricoprire questa carica nei 200 anni di storia dell’indipendenza del suo Paese.

Il pubblico potrà assistere in presenza al collegamento on-line dalla Tensostruttura di Villa Durazzo oppure da remoto seguendo la diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Santa Margherita Ligure https://youtube.com/user/ComuneSML