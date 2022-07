'Santa': 14enne sviene, sotto accusa il caldo; è al Gaslini - LevanteNews

Oggi alle 15, 45, una ragazzina di 14 anni che si trovava in piazzale Nobili, davanti alla stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure, si è sentita male ed ha perso conoscenza. Attivati i soccorsi sul posto sono rapidamente arrivati in volontari della Croce Verde e il medico del 118. La giovane paziente è stata trasportata all’Istituto Giannina Gaslini in codice giallo per accertamenti. Si suppone tuttavia che la temperatura africana possa avere avuto un ruolo, come in decine di altri casi nella giornata.