RASSEGNA STAMPA. "Mercato immobiliare da sogno" - LevanteNews

Il Secolo XIX. Mercato immobiliare: “Cresce la voglia di Riviera, forte domanda estera anche per il lusso”; “L’affare villa Beatrice a Portofino ha fatto partire il super deluxe; liste d’attesa per ville da 20-30 milioni e più” (Commento. Ma il mercato offre anche altri punti di vista).

Moneglia: il sentiero del giorno, a Littorno per arrivare a Lemeglio. Sestri Levante: è morto Maurizio Bornengo. Lavagna: ritrovato il 90enne, era caduto in un dirupo, solo lievi ferite. Lavagna: servoscala al cimitero, migliora l’accessibilità. Chiavari: “Teatro all’aperto quasi ultimato”. Chiavari: nuove regole in Consiglio comunale. Chiavari: “Rincaro Tari, promesse disattese”.

Rapallo: è morto il calciatore Marino Bellomo, aveva 88 anni. Rapallo: don Maurizio Patriciello, il sacerdote sotto scorta, domani a Sant’Anna in occasione della festa patronale. Rapallo: processione a Sant’Anna e smontaggio gru in via Gramsci, attenzione ai divieti. Rapallo: la Comunità induista sfila in città. Santa Margherita Ligure: malore fatale a Paraggi, muore infermiere dell’Asl-4.

Lorsica: l’addio al motociclista Michele Copelli. San Colombano: ricordata la strage di sette partigiani a Cichero.