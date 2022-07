Rapallo: mercoledì concerto d'organo a Montallegro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del 24° Festival organistico internazionale

“Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria”, Associazione culturale “Rapallo Musica”

Mercoledì 27 luglio 2022. Rapallo (Ge), Santuario Basilica di N.S. di Montallegro. Ore 21.15: Concerto d’organo con il Maestro Ignacio Ribas Taléns, organo Organo Pacifico Inzoli, 1907

ORE 20: Concerto di campane

Il primo dei sei appuntamenti rapallesi del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà mercoledì 27 luglio presso il Santuario di N.S. di Montallegro. Ne sarà protagonista il concertista spagnolo di fama internazionale Ignacio Ribas Taléns, organista della Chiesa di Sant Esteve ad Andorra la Vella (Principato di Andorra). Si rinnova quindi la possibilità di ascoltare l’organo “Pacifico Inzoli” (1907) in un ampio repertorio concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche foniche. Il Festival Organistico Internazionale è organizzato come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. Il concerto si avvale del sostegno economico del Comune di Rapallo, del Centro Latte Rapallo, del Lions Club Rapallo e della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’evento sarà preceduto da un concerto di campane.

Ignacio Ribas Taléns – Nato nel 1963 a Valencia, ha iniziato gli studi di pianoforte, clavicembalo e organo presso il Conservatorio della sua città natale, perfezionadosi in seguito a Barcellona sotto la guida di Montserrat Torrent. Dal 1990 al 1998 ha frequentato diversi corsi di specializzazione con illustri docenti, quali Michelle Guyard, Jean Boyer, Hubert Meister, Michael Radulescu, Guy Bovet e Zsigmond Szatmáry. Ha partecipato a numerosi festival internazionali in Spagna, Svizzera, Italia, Francia, Germania, Austria, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Principato di Monaco, Canada e Stati Uniti, esibendosi sia come solista che come accompagnatore di gruppi vocali e strumentali. Di particolare importanza sono i recital solistici eseguiti in prestigiose cattedrali e centri musicali di Parigi, Versailles, Lisbona, Bruges, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Colonia, Bonn, Vienna, Torino, Roma e Montevideo. Svolge la sua attività didattica nel Principato di Andorra ed è stato invitato da vari enti a tenere masterclass sulla musica spagnola dal XVI al XXI secolo. Dal 2003 al 2008 è stato Direttore del Corso Internazionale di Musica d’organo, tenuto ad Andorra da vari specialisti di musica contemporanea. Dal 1999 è direttore artistico del Festival Internazionale d’organo del Principato di Andorra e dal 2018 delle Jornades d’orgue Ibèric di La Massana, Andorra. Attualmente è Organista della Chiesa di Sant Esteve ad Andorra la Vella.

L’organo del santuario basilica di Montallegro

L’ organo del Santuario di N.S. di Montallegro è stato costruito da Pacifico Inzoli nel 1907. Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale. Consolle collocata in cantoria, a trasmissione meccanica per manuali ed elettrica per pedaliera e registri, con due tastiere di 58 tasti (Do1-La5) e pedaliera di 30 pedali (Do1-Fa3). Registri azionati da placchette poste sopra la tastiera. I manuale – Grand’Organo: Principale 8′, Flauto 8′, Dulciana 8′, Voce Celeste 8′, Ottava 4′, Decimaquinta 2′, Ripieno 3 file, Tromba 8′. II manuale – Espressivo: Bordone 8′, Viole e Violini 8′, Voci Umane 8′, Flauto 4′, Oboe 8′. Pedale: Bordone 16, Violoncello 8′. La Dulciana 8′ è nominata sulle canne “Unda Maris” con partenza dal Do2.Le Voci Umane 8′ sono un registro ad ancia con partenza dal Do2. Unioni meccaniche: Unione I-II, Unione I-Ped, Unione II-Ped. Pedaletti frontali per le unioni e richiami d’uso comune. Somieri del tipo “a vento”. Pressione di 65 mm di colonna d’acqua secondo temperamento equabile. Il corista è risultato La=438 Hz alla temperatura di 15,8°C con umidità relativa del 58%. Lo strumento è stato restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto, in provincia di Novara, nel 2013/14.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Sabato 30 luglio 2022 – Recco (GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale della N.S. delle Grazie, Megli Roberto Padoin, organo

Mercoledì 3 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo. Prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica”, composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino Viviana Marella, flauto Antonio Delfino, organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Domenica 7 agosto 2022 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso. Ensemble Vocale L’una e cinque. Mauro Cossu, organo

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Oratorio dei Bianchi João Vaz (P), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M. Corrado Franzoia, organo

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Basilica dei SS. Gervasio e Protasio Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Oratorio dei Neri. Jasmine Vorhauser (A), flauto, Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15. Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco), Gruppo di danza storica Balastorie. Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla. Matteo Venturini, organo

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Basilica dei SS. Gervasio e Protasio. Jean-Pierre Lecaudey (F), organo. Ore 20.30 Concerto di campane

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15 Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari. Francesco Grigoli, organo

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15. Santuario di San Secondo. Stanislav Šurin (SK), organo