Ne: piromani all'attacco a Frisolino incendio su tre fronti - LevanteNews

Spento un incendio boschivo a Neirone, in alta Fontanabuona. Poco dopo, alle 19.30 circa, se ne è sviluppato un altro in località Frisolino, in Val Graveglia. Il fatto che il rogo sia partito da tre punti diversi, non lascia spazio a dubbi: l’incendio è di origine dolosa. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova ed i Volontari del coordinamento provinciale. Si spera di attaccare, circoscrivere e spegnere l’incendio prima che assuma vaste proporzioni e prima che faccia notte. Alleata dei piromani è la siccità che ha reso infiammabili erba e piante. Già al lavoro anche i carabinieri forestali che hanno iniziato le indagini per individuare i responsabili. Tra i motivi che potrebbero spingere i piromani, uno è l’allomtanamento dei cinghiali dagli orti e coltivazioni.