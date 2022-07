Ne: Festa per l’Unità in Località Frisolino (29 e 30 luglio) - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni 29 e 30 luglio 2022, in località Frisolino di Ne nell’area feste, si terrà la 22^ festa per l’Unità.

Nel verde e nel fresco della Val Graveglia, con ampio parcheggio, saranno due serate di impegno volontario per rilanciare le idee di solidarietà ed impegno civico per il bene comune,

Oltre agli stand gastronomici dove si potranno gustare i piatti tipici della Val Graveglia sarà presente lo stand dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba.

Le serate saranno accompagnate da buona musica, in dettaglio venerdì 29 luglio suonerà l’Orchestra Paolo Bertoli che farà grande ritorno a Frisolino; sabato 30 luglio Orchestra i Jolli.

Sarà presente il servizio bar e per i più piccoli ci sarà ricca e tradizionale lotteria.

Il Comitato ritiene importante questa iniziativa per socializzare, riflettere sulla situazione del nostro Paese e con lo sguardo verso tutto il mondo con la consapevolezza di essere contro tutte le guerre e di promuovere ogni iniziativa possibile per il disarmo mondiale, con l’auspicio che tutte le risorse possibili siano destinate per il benessere di tutta l’ umanità e per l’ambiente.