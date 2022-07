Monterosso: Orchestra del Carlo Felice diretta da Fabio Luise - LevanteNews

Dal Comune di Monterosso

Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova; sabato 30 Luglio ore 21.30 al Molo dei Pescatori a Monterosso al Mare.

Il nuovo mondo musicale creato dal Genio di Bonn e la «scoperta dell’America» di Antonín Dvořák. Fabio Luisi dirige l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova, al pianoforte Massimiliano Damerini in in luogo dalla suggestione unica.

Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore, op. 37

Antonín Dvořák Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95, Dal nuovo mondo

Pianoforte: Massimiliano Damerini

Direttore: Fabio Luisi

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

Fabio Luisi alla testa dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova, con Massimiliano Damerini, solista al pianoforte, tra i massimi interpreti del repertorio musicale classico a livello internazionale, originariamente liguri, sono i protagonisti sabato 30 luglio 2022 alle ore 21.30, sul Molo dei Pescatori di Monterosso al Mare (SP) di un concerto dedicato a due compositori che hanno dischiuso nuovi orizzonti musicali con opere che restano scolpite nel repertorio sinfonico come monumenti, simboleggianti nuove conquiste: Ludwig van Beethoven, con il Concerto per pianoforte e orchestra in do minore op. 37 e Antonín Dvořák, con la Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95, Dal nuovo mondo.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Monterosso al Mare e rientra nel ciclo Liguria Musica attraverso cui la Fondazione Teatro Carlo Felice in collaborazione con Regione Liguria persegue l’obiettivo di portare la grande musica sinfonica e corale, nell’interpretazione dei complessi musicali del teatro e degli artisti ospiti, a risuonare nei teatri, nei siti di rilevante interesse storico-artistico e ambientale e nei luoghi della spiritualità più significativi dell’intera Regione Liguria e delle regioni limitrofe.

I biglietti (10 euro interi, 5 euro ridotti) sono in vendita alla biglietteria del teatro, sul sito https://www.vivaticket.com/it/ticket/nuovi-mondi/186331 e, a partire a un’ora prima del concerto, in loco.

L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova ha una storia che inizia nei primi anni del ‘900. La sua attività sinfonica e operistica, che neppure i bombardamenti del ’43, con la distruzione dell’antico Teatro Carlo Felice, sono riusciti a interrompere, è da allora continuativa.

Genovese, Massimiliano Damerini, ha compiuto gli studi musicali nella sua città, sotto la guida di Alfredo They e di Martha Del Vecchio, diplomandosi in pianoforte e composizione. Considerato uno degli interpreti più rappresentativi della sua generazione, ha suonato in alcuni dei più importanti teatri e sale da concerto del mondo. Nel 2021 ha festeggiato i 50 anni di carriera.

Fabio Luisi è Direttore musicale della Dallas Symphony Orchestra, Direttore principale della Danish Radio National Symphony, Direttore emerito dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e Direttore onorario dell’Opera Carlo Felice Genova, sua città natale.

A partire dalla stagione 2022/2023 assumerà la carica di Direttore principale della NHK Symphony Orchestra di Tokyo. Fabio Luisi è stato insignito il Grifo d’oro per il suo contributo alla notorietà della città di Genova. Quando non è impegnato sul podio, Luisi è un appassionato creatore di profumi.