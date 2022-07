Levanto: “Lunedì 25 la grande festa di San Giacomo" - LevanteNews

Dalla Confraternita di San Giacomo

Lunedì 25 luglio, a Levanto si celebra la Festa di San Giacomo Apostolo, alle 11.00 la Solenne Santa Messa Pontificale presieduta da S.E.R. Cardinale Mons. Angelo Bagnasco, già Presidente della C.E.I. e Arcivescovo Emerito di Genova, concelebrata da Mons. Luigi Ernesto Palletti Vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato e dai sacerdoti della comunità levantese. Accompagnano la funzione la Corale Don Bosco di La Spezia, con la direzione di Mattia Mora; partecipano le autorità Civili e Militari; saranno presenti diversi delegati delle confraternite italiane provenienti da molte diocesi del Nord Italia guidati dal Presidente della Confederazione delle Diocesi d’Italia Rino Bisignano in arrivo da Altamura.

Alle 18.00 i Vespri solenni celebrati da Don Alessio Batti, amministratore parrocchiale di Sant’Andrea in Levanto e alle 18.30 l’arrivo dei grandi crocifissi processionali orgoglio della tradizione ligure, ne sono attesi almeno una quindicina.

Alle 21.00, avrà luogo la Grande Processione delle Confraternite con i Maestosi Crocifissi orgoglio della tradizione ligure. La Reliquia di San Giacomo sarà portata in processione da Don Alessio Batti a precedere la Cassa processionale del Santo portata dai Marinai scalzi. Animazione religiosa affidata a P. Dario Scopesi d.O. e a Don Mirko Mochi. Precederà la processione il Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto, che con la Confraternita di San Giacomo Apostolo organizza la Festa del Mare di Levanto. Dalla Scoglio della “Pietra” il corteo religioso si imbarca per celebrare i caduti e i dispersi donando al mare una corona in loro memoria, prima della benedizione.

Un Grandioso Spettacolo Pirotecnico sul Mare conclude i festeggiamenti, prima dell’Epilogo, nell’Oratorio di San Giacomo, con la Compieta verso le 23.30.

Nella giornata conclusiva saranno approntati treni straordinari. Il primo partirà da Levanto alle 00.40 con destinazione Sarzana (arrivo 01.30) e fermate a Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, La Spezia Centrale, La Spezia Migliarina, Vezzano Ligure e Arcola.

Il secondo treno partirà da Levanto alle 01.10 per arrivare a Genova Brignole alle 02.27 e fermate a Bonassola. Framura, Deiva Marina, Moneglia, Riva Trigoso, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Recco, Genova Nervi.