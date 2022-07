Leivi: anche Rapallo (due oliveti) alla Festa dell'olio - LevanteNews

Quest’oggi si è svolta a Leivi la “Festa dell’Olio”. Leivi, comune collinare tra Chiavari e la Fontanabuona, ha il merito di avere incentivato la ripresa della cura degli olivi nel Levante dove molti Comuni credono in questa coltivazione: un’eccellenza del nostro territorio che merita attenzione e cura.

Quest’anno è una annata da dimenticare per la siccità. Ma gli olivicoltori tengono in ordine un territorio prezioso e fragile, producono un alimento di alto livello che è una vera e propria medicina nell’ambito della nutrizione. Il concorso, giunto alla 27a edizione, ha visto la partecipazione di 120 oliveti, appartenenti a 14 Comuni. Ha partecipato anche il Comune di Rapallo con due differenti uliveti.

In rappresentanza dell’amministrazione l’assessore al Bilancio e alla Gentilezza Antonella Aonzo ed il consigliere Daniele Trucco.