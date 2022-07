Infelicità organizzata - LevanteNews

L’attuale panorama globale incarna l’immagine di un individuo irrinunciabilmente avvinghiato al mezzo tecnologico quale indicatore di progresso, isolato tra la folla solitaria.

Mai come adesso la qualità dell’esistenza si dispone allo scadimento, malgrado la si doti di un tecnologismo che ingannevolmente si vuol fare corrispondere al ben-essere.

Tuttavia, postulando l’assunto di San Tommaso d’Acquino per cui “una vita riuscita dà felicità anche agli altri”, proprio non si può credere a tale tipo fasullo di ben-essere, giacché il vero ben-essere non dipende da fattori esterni all’individuo, bensì da fattori interni.

Ne discende che un realistico ben-essere personale riesce a diffondersi sul mercato solo quando proviene da solidi e stabili presupposti. Non quando dipende da simulacri di felicità propinati da una società tendenziale arcigna e artefatta.

In attesa di solidità e stabilità, ogni traguardo artificioso raggiunto produce un effetto boomerang, un’aura di entusiasmo fugace che non tarda a lasciare passo ad una “infelicità organizzata”, recuperando la proposizione da Herbert Marcuse.

L’individuo, nella schematicità convenzionale in cui configura l’esistenza, percorre un tracciato da cui è impensata ogni fuga.

Tra insolenze e invadenze, tra attese e esiti, si disperde via via l’ idea di vivere un’esistenza personale in cui “domare ogni desiderio inessenziale rende potenti”, citando E. Cioran.

Sia come sia, non è opportuno in una società sfidante provare senso di impotenza & fallimento, tantomeno rilasciarne pubblica confessione, visto che il senso di vergogna non appartiene alla tradizione politica nostrana e visto che ogni ammissione di colpevolezza, come nei film polizieschi, può rivolgersi contro lo stesso confitente.

Meglio quindi distanziarsi dal riflettere seriamente sulla propria esistenza, in base alla regola del “quanta conoscenza di noi stessi siamo in grado di sopportare?”, menzionando R. Frost.

L’ obiettivo ben-essere progredisce di fatto solo in versione tecno-edulcorata. Non a caso, questa lancia in resta dispone più a imprevisti che a probabilità, facendo sponda col gioco del Monopoli.