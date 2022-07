Cogorno: Borgo Fieschi in musica, da Paganini a De Andrè - LevanteNews

Nella suggestiva, romantica e bellissima cornice di Borgo Fieschi a San Salvatore di Cogorno iera sera il quartetto genovese Paganini-Sivori si è esibito in uno spettacolo teatrale dedicato, innanzitutto, come dice il nome stesso, alle musiche dei due celeberrimi violinisti. Del primo non occorrono presentazioni, il secondo, Camillo Sivori, ne è stato l’allievo prediletto. A comporre il quartetto orchestrali del Teatro Carlo Felice di Genova: Eliano Calamaro al violino, Debora Tedeschi alla viola, Alberto Pisani al violoncello e Silvia Groppo alla chitarra.

“Il gruppo è nato qualche anno fa proprio per tramandare la memoria di questi due grandi artisti innovatori di musica da camera- ci piega Calamaro -. Se non ci fosse stato Paganini, non sapremmo come sarebbe stato il post, nel senso la sua musica è stata unica. Sivori ha seguito le orme del maestro, ricercando e raggiungendo il virtuosismo nell’uso dello strumento cioè la massima dimestichezza tecnica, imitando Paganini sia componendo musica di propria produzione sia rielaborando quella di Paganini, ispirandosi anche a Rossini (variazioni sul tema)”.

La particolarità dei brani suonati risiede nel fatto che il tema passa da uno strumento all’altro, quindi ognuno è protagonista; ciò è possibile anche grazie alle notevole versatilità degli interpreti, come Debora Tedeschi che suona sia viola che violoncello, o Silvia Groppo che suona sia chitarra sia contrabbasso.

Il programma scelto è stato pensato per interessare il più possibile il pubblico locale: oltre a Paganini e Sivori, anche Giuseppe Verdi che visse a Genova, amandone la chiusura tipica del carattere e investendo denaro per la costruzione dell’Istituto Chiossone per ciechi. Di Verdi sono state suonate due arie famosissime: “La donna è mobile” (dal Rigoletto), e “Libiam i lieti calici” (da La Traviata).

Gli spettatori sono concentratissimi, assorbono ogni nota, merito senza dubbio della coralità del gruppo, che li sa sorprendere con scelte atipiche come l’aggiunta sul finale di quartetti scritti da meno noti ma apprezzabili e apprezzati artisti del Novecento: il francese Leo Delibes, l’austriaco Fritzs Kreizler e il valzer di Dimitri Shostakovich, cosidetto secondo walzer, molto famoso al cinema e ripreso in numerosi film e trasmissioni televisive. A sottolineare l’originalità della serata l’inserimento di un pezzo di musica leggera, rigorosamente ligure: il poeta per eccellenza della musica italiana Fabrizio De Andrè, di cui è stato ripreso il tema di Creuza de mä.

Altro imperdibile appuntamento con Teatro Ipotesi, organizzatore di queste manifestazioni, sabato 6 agosto sempre nel borgo della Basilica dei Fieschi dalle ore 21 con ingresso libero per lo spettacolo teatrale “Storie di uomini e di vini”, scritto e interpretato da Pino Petruzzelli e nato da due anni di interviste ai vignaioli della Liguria.

“Con l’evento di sabato 23 luglio, la Rassegna A.r.t.e, ideata dal Comune di Cogorno continua, ospitando nel Borgo dei Fieschi un quartetto di tutto rispetto nel panorama della musica nazionale e non solo – hanno commentato il vicesindaco e assessore al turismo del comune di Cogorno, Enrica Sommariva, e l’assessore comunale alla Cultura, Giorgina Ines Zaccaron -. Dai grandi classici della musica internazionale a grandi colonne sonore cinematografiche, per vivere un’atmosfera da lasciare il pubblico senza fiato…”.