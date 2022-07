Chiavari: Roberto Caponera, domani a Ri l'ultimo saluto - LevanteNews

Com’è triste e difficile scrivere per un amico fraterno che se n’è andato! Roberto Caponera, infermiere dell’Asl4, venerdì correva con un amico ma un infarto lo ha stroncato, lui uno sportivo, attivo, generoso, sempre disponibile ad aiutare pazienti, conoscenti, amici e parenti degli amici…Quanta gente può raccontare di essere stata assistita da lui con umanità e grande delicatezza (uno per tutti don Antonio). Ora la moglie Patrizia e i due figli, Alessandro e Stefania, hanno bisogno del sostegno dei familiari e dei tantissimi amici che partecipano attoniti a questo evento che è doloroso ma illuminato dalla fede. Tutto il bene che ha fatto non è stato vano e lo accompagna verso la casa del Padre.

Questa sera alle 19 nella parrocchiale di Ri sarà recitato il S. Rosario. Nella stessa chiesa domani lunedì 25 luglio alle ore 10 saranno celebrate le esequie.