Camogli: ragazze soccorse nella notte al Passo del Bacio - LevanteNews

Non passa giorno che le forze di soccorso non debbano intervenire nel Parco di Portofino. In particolare lungo il sentiero che da San Rocco di Camogli conduce a San Fruttuoso. Ieri l’allarme è scattato alle 19.50. Due ragazze si erano smarrite e sono state poi ritrovate al Passo del Bacio. Sono stati mobilitati i vigili del fuoco di Rapallo, poi dirottati su altre emergenze, i Volontari della pubblica assistenza di Ruta e il Soccorso alpino che hanno raggiunto le due turiste. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle due di notte. Data l’indisponibilità dell’elicottero Grifo con base ad Albenga, sul posto è intervenuto quello della Guardia costiera con base a Luni che potendo intervenire anche durante la notte, ha prelevato le due ragazze.