Camogli: le note di Bach portano Bacchetti in Giappone - LevanteNews

Dalla Segreteria del Maestro Andrea Bacchetti

Andrea Bacchetti: l’utimo CD dedicato al Clavicembalo ben temperato di Bach consolida il prestigio internazionale. Dopo i riconoscimenti da parte della stampa nazionale (il Sole 24 Ore, Repubblica, Il Corriere della Sera, Classic Voice, ecc.), anche alcune prestigiose riviste internazionali pubblicano consensi entusiastici su questo disco.

Fra queste (riportate più sotto), lo “Special Reccomanded” della rivista giapponese “Record Geijutsu”; il “Supersonic” del “Pizzicato” (Olanda, Belgio, Germania); la bella analisi del “Mundo Clasico” (Spagna).

(dettagli su www.andreabaccheti.net/CD)

Il disco è pubblicato da HartHaus Musik (Berlino), una delle più importanti major discografiche europee, e comprende – in 2 dischi – oltre 2 ore di musica – l’integrale del II libro del Clavicembalo ben temperato di Bach. Si tratta di uno dei massimi capolavori, fra i più famosi e difficili del “Kantor” unanimemente conosciuto in tutto il mondo. Un altro tassello che il pianista aggiunge alle numerose precedenti registrazioni del repertorio Bachiano (dalle Suite, alle Partite, alle Variazioni Goldberg, ai concerti per piano e orchestra) con la finalità, nel tempo, di completare una sorta di “integrale” di questo repertorio al quale si dedica fin da quando era un bambino.