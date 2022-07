Calcio/ Samp, il ritiro si chiude con la vittoria in casa del Brescia - LevanteNews

La Sampdoria chiude il ritiro a Ponte di Legno con l’ultima amichevole disputata al Rigamonti contro il Brescia e terminata 2-0 per i blucerchiati grazie ai gol di Sabiri e De Luca. Una partita in cui si è messo in luce Audero con alcune parate decisive, mentre prestazioni sottotono da parte di Vieira e Verre.

Al termine della sfida a Primocanale l’allenatore Marco Giampaolo ha fatto il punto sul mercato: “Il centrocampo va rinforzato, abbiamo perso due giocatori (Ekdal e Thorsby) e servono nuovi innesti. Sono soddisfatto sia di Murillo che di De Luca. Il primo si è allenato molto bene e con serietà, poi non so quali saranno le sue intenzioni, infine su Manuel sento tante voci sulla sua cessione ma potrebbe eessere un giocatore che fa al caso nostro”.

I blucerchiati si ritroveranno a Bogliasco per preparare l’amichevole contro il Besiktas in programma sabato prossimo alle 18 ultimo test amichevole prima della sfida di Coppa Italia al Ferraris contro la Reggina.