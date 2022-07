Un sabato di caldo ma con temperature in lieve calo - LevanteNews

Nubi irregolari più estese su Centro-Ponente, possibili isolati piovaschi/rovesci. Al pomeriggio aumento dell’instabilità per il transito di un disturbo in quota, possibili temporali nell’interno di Ponente in locale estensione alla costa: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: in lieve calo specie nei valori massimi

VENTI: deboli o moderati meridionali con locali rinforzi sui rilievi

MARE: poco mosso o localmente mosso, in aumento a partire da Ponente

UMIDITA’: su valori medio-alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: moderato disagio fisiologico per caldo