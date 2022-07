'Santa'- Portofino: al 118 di Lavagna la notte dei codici rossi - LevanteNews

Se questo è approfittare del sabato sera per divertirsi…Notte da codici rossi al 118 di Lavagna. L’ultimo caso a Portofino alle 7, per un sessantenne soccorso in via Duca degli Abruzzi dal 118 con Tango 2. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso per un malessere di carattere medico, ma sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, segno che esiste qualche aspetto da chiarire. A Santa Margherita alle 3.38 due persone coinvolte in una lite all’estermo di una discoteca, una in codice rosso, soccorsa da Tango 2; anche in questo caso l’ntervento dei carabinieri che dovranno chiarire l’accaduto.

A Lavagna alle 2.38 una quindicenne soccorsa dal 118 con la Croce rossa di Chiavari per etilismo. Diversi, uno in Val d’Aveto e alcuni a Santa Margherita Ligure, i casi di gastroenterologia, termine medico dietro cui spesso ci sono crisi etiliche.