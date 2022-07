San Fruttuoso: suggestivo tributo al Cristo degli Abissi - LevanteNews

La cerimonia è sempre suggestiva, in un ambiente incantevole. Alle 21.30, scesa la notte, al suono delle campane tutte le luci elettriche nella baia di San Fruttuoso si spengono e restano accese le sole candele e le torce di chi partecipa alla processione che dall’Abbazzia dei Doria giunge alla spiaggia. Quindi la benedizione di una corona che viene depositata alla base del Cristo degli Abissi, opera dello scultore Guido Galletti, voluta in un periodo ancora pionieristico della subacquea da personaggi come Guido Marcante, Luigi Ferraro e Giorgio Odaglia, il medico sportivo che capì che tante morti per embolia erano dovute ai tempi di risalita dai fondali alla superficie troppo veloci. Gli studi effettuati con la collaborazione di Marina Militare, Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Guardia di finanza, permisero a Odaglia, primario al San Martino, di realizzare tabelle che tenevano conto di profondità e tempi di risalita. Applicate ovunque nel mondo, hanno ridotto notevolmente il numero delle morti per immersione. Vittime che il Cristo degli Abissi vuol ricordare.

Quest’anno la presenza del Dragun ha reso ancora più suggestiva la cerimonia. Per i presenti, dopo una giornata bollente, la presenza nella baia è stata percepita come una felice immersione nel fresco.