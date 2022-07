San Colombano: l'omaggio ai sette partigiani uccisi a Cichero - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato, in rappresentanza della Regione Liguria, alla commemorazione della strage avvenuta a Cichero il 17 luglio 1944 quando le SS uccisero 7 partigiani e diedero fuoco al paese. «Cichero ha rappresentato nella storia della Resistenza in Liguria uno dei simboli più alti della lotta contro l’occupazione nazista e per la libertà e la democrazia – spiega il vicepresidente – E questa lezione ha un valore sempre più attuale perché il sacrificio di quegli uomini e la coraggiosa solidarietà di un intero paese fanno parte dei valori fondanti della nostra Repubblica».