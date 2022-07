Recco: il Pd calca il modello Savona per arrivare alla vittoria - LevanteNews

A Recco le forze politiche, di centro-destra e di centro-sinistra, stanno già pensando al rinnovo del Consiglio comunale e all’elezione diretta del sindaco. Dopo una domanda sulla situazione nazionale, ne parliamo con Gianluca Musante segretario del Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio.

Musante lei è alla guida del locale Circolo Pd da qualche anno. Fra circa due mesi ci saranno le elezioni politiche anticipate. Se lo aspettava? “Sinceramente no anche se i segnali c’erano stati quando Conte e Salvini si scagliarono contro l’invio di armi all’Ucraina. Oggi i giornali “liberi” di Mosca brindavano scrivendo che Draghi era stato mandato via dal popolo italiano perché aiutava gli ucraini… Ovviamente da ora al 25 settembre saremo esclusivamente impegnati perché il Pd e le forze responsabili che hanno sostenuto il Governo Draghi possano ottenere un successo pieno nell’interesse dell’Italia e degli italiani vittime degli “sfasciacarrozze” Conte e Salvini”.

Nel 2023 si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale di Camogli e nel 2024 per Recco. La volta scorsa arrivaste un po’ in ritardo nella scelta del Candidato Sindaco. Come siete messi questa volta? “In effetti è così. Ora mancano ancora quasi due anni e, ripeto, dobbiamo pensare alle elezioni politiche. Per le amministrative, come segretario del Circolo, voglio uniformarmi alle indicazioni che ci hanno dato dopo la consultazione genovese il Segretario Provinciale Simone D’Angelo e la Segretaria Regionale Valentina Ghio: intraprendere il percorso effettuato dal partito democratico savonese che ha portato alla vittoria del nostro candidato Sindaco Marco Russo. Un percorso iniziato 18 mesi prima delle elezioni amministrative”.

Vuol dire che voi avete già individuato il candidato sindaco per Recco? “Assolutamente no. Anzi… ma nel nostro consiglio direttivo abbiamo tracciato una linea che possa portare per l’autunno e comunque prima di fine anno all’individuazione di una candidata o di un candidato da presentare all’assemblea degli iscritti del Circolo d’intesa con il gruppo dirigente provinciale”.

Quindi un candidato del Pd? “Non necessariamente, anche se non lo posso escludere. Ma vede, noi siamo molto rispettosi della normativa vigente che affida al Sindaco eletto la potestà di scegliere e nominare gli assessori comunali. Ecco noi vogliamo che la donna o l’uomo che saranno indicati possano scegliersi la squadra, cioè i candidati che correranno per essere eletti al Consiglio Comunale. Ovviamente d’intesa con le forze politiche che vorranno far parte della coalizione”.

Una volta scelto ed approvato il candidato come intendete muovervi per lista e programmi? “Noi pensiamo che la persona che andremo a scegliere inizi un percorso di confronto con i rappresentanti delle liste oggi all’opposizione che oggi hanno consiglieri comunali eletti vale a dire Immagina Recco, Civica e Onda oltre che con le forze politiche presenti sul territorio Pd, Linea Condivisa, ed altre forze progressiste che, con l’ausilio del Pd provinciale andremo ad individuare”.

E sui programmi? Le grandi opere e quelle minori? Avete già tutto chiaro in mente? “Assolutamente no. E comunque mancano ancora due anni. Ma per noi vale quanto detto per la lista. La prescelta o il prescelto, una volta definito il perimetro dell’alleanza, partendo dall’esistente faranno l’analisi di che cosa di buono può esserci sul tavolo e che cosa è sicuramente da scartare. Perché in politica e nell’amministrazione di un comune non c’è molto da inventarsi. Anzi varrà la pena controllare accuratamente se non vi siano opere ed interventi studiati e/o programmati dalle amministrazioni passate che non abbiano poi trovato realizzazione ma che valga la pena di recuperare”.

Insomma lei non mi vuol dire il nome che ha già in testa...”Non è così anche se personalmente potrei avere delle preferenze ma le ripeto il percorso deve passare attraverso le proposte, il dibattito ed in ultimo la scelta del nostro Direttivo. Quello che verrà fuori dovrà trovare l’approvazione dell’assemblea degli iscritti che nel nostro partito resta sovrana”.

Nel Pd esistono anche le Primarie o le avete cancellate? “E’ vero. E’ anche questa una strada percorribile. A Recco per il passato è stata intrapresa ma in verità non portò grossi risultati… Noi pensiamo che chi ha responsabilità politiche debba farsi carico delle scelte che si propongono agli elettori, non scaricare sugli altri queste scelte”.

Abbiamo parlato di Recco ma lei è segretario del Circolo Pd di Recco Avegno Uscio. Negli altri due Comuni come intendete muovervi? “Per quanto concerne Uscio l’attuale Sindaco Giuseppe Garbarino è al secondo mandato e nei comuni al di sotto dei 3000 abitanti è previsto un terzo mandato. Il Sindaco Garbarino è molto ben visto dalla cittadinanza uscese e noi ci auguriamo vivamente che voglia ancora restare in sella. Per quanto riguarda Avegno apriremo una riflessione nel Direttivo e non escludo che si decida di procedere con lo stesso format individuato per Recco”.